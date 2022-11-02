Владимир Гомельский: «Отстранение Томаса Эртеля — решение, в котором нет никаких сюрпризов»

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Известный телекомментатор Владимир Гомельский высказался о решении Федерации баскетбола Франции навсегда отстранить разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля.

«Отстранение Томаса Эртеля — решение, в котором нет никаких сюрпризов.

Он подписал бумагу, чтобы выступить за сборную Франции — в итоге завоевал с командой серебряные медали чемпионата Европы. Эртель знал о предложении от «Зенита», с которым и подписал контракт.

Федерация Франции пошла на принцип. Ну, пошла и пошла. А что они еще могли сделать? Никакой сенсации нет. Не стоит уделять внимание данному факту», — сказал Гомельский.

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