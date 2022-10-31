Илона Корстин: «Димитриевич и Эртель – два разыгрывающих, которые выделяются на общем уровне в нашем чемпионате»

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин отметила двух высококлассных разыгрывающих в чемпионате Лиги.

«В этом сезоне в составе команд есть сразу несколько разыгрывающих-новичков, которые выделяются на общем уровне. Отметила бы первого номера УНИКСа Ненада Димитриевича, который здорово видит площадку. Он, кстати, совсем недавно стал лидером сезона по количеству передач (в среднем – 8,5 за матч – прим. Sports.ru). Единственный минус Ненада, который я сейчас вижу – процент попаданий с дальней дистанции. Но это не мешает ему играть ярко и очень полезно. Когда надо обострить – он обостряет, когда надо скинуть – он скидывает.

Еще один яркий разыгрывающий нашего чемпионата – из «Зенита». Он играет ярко и качественно, всегда нацелен на передачу. Кажется, Эртель еще не до конца влился в командную игру «Зенита», и ему надо набирать форму. Я его понимаю: после такой нагрузки на Евробаскете со сборной Франции он практически сразу приехал в в новую для себя команду. Сейчас он уже преодолел небольшой спад, главный тренер Хави Паскуаль ему очень доверяет. Я думаю, что лучшие матчи у француза еще впереди», – сказала Илона Корстин.

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