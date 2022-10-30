«Взял Мяч» обновил Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ. Рейнольдс сместил Милутинова с первого места
«Взял мяч» представил обновленный рейтинг Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ.
Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс сместил центрового ЦСКА Николу Милутинова с первого места в списке. Алексей Швед (ЦСКА) поднялся на третью строчку.
Защитник «Автодора» Никита Михайловский вошел в десятку лучших игроков лиги.
Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ по версии «Взял мяч»:
1. Джален Рейнольдс (УНИКС)
2. Никола Милутинов («ЦСКА»)
3. Алексей Швед (ЦСКА)
4. Ненад Димитриевич (УНИКС)
5. Луи Лабери (УНИКС)
6. Маркос Найт («Самара»)
7. Ливио Жан-Шарль (ЦСКА)
8. Джеймс Эннис («Самара»)
9. Томас Эртель («Зенит»)
10. Никита Михайловский («Автодор»)
11. Трей Томпкинс («Зенит»)
12. Деян Давидовац (ЦСКА)
13. Калеб Хоумсли («Зенит»)
14. Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)
15. Джастин Роберсон («Парма»)
16. Илья Платонов (МБА)
17. Малик Диме («Парма»)
18. Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)
19. Райан Боутрайт («Автодор»)
20. Драган Апич («Нижний Новгород»)
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