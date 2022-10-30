«Взял Мяч» обновил Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ. Рейнольдс сместил Милутинова с первого места

«Взял мяч» представил обновленный рейтинг Топ-20 игроков лиги ВТБ.

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс сместил центрового ЦСКА Николу Милутинова с первого места в списке. (ЦСКА) поднялся на третью строчку.

Защитник «Автодора» вошел в десятку лучших игроков лиги.

Топ-20 игроков Единой лиги ВТБ по версии «Взял мяч»:

1. Джален Рейнольдс (УНИКС)

2. Никола Милутинов («ЦСКА»)

3. Алексей Швед (ЦСКА)

4. Ненад Димитриевич (УНИКС)

5. Луи Лабери (УНИКС)

6. Маркос Найт («Самара»)

7. Ливио Жан-Шарль (ЦСКА)

8. Джеймс Эннис («Самара»)

9. («Зенит»)

10. Никита Михайловский («Автодор»)

11. Трей Томпкинс («Зенит»)

12. Деян Давидовац (ЦСКА)

13. Калеб Хоумсли («Зенит»)

14. Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)

15. Джастин Роберсон («Парма»)

16. Илья Платонов (МБА)

17. Малик Диме («Парма»)

18. («Локомотив-Кубань»)

19. Райан Боутрайт («Автодор»)

20. Драган Апич («Нижний Новгород»)

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