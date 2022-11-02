Член совета директоров «Зенита» – об отстранении Эртеля от сборной: «Это цирк. Не исключаю, что к Олимпиаде-2024 федерация передумает»

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Член совета директоров «Зенита» Тогрул Мамедов оценил старт сезона для петербургской команды, отметил игру новобранца команды Томаса Эртеля и высказался о его отстранении от сборной Франции. «У нас новая команда. Нужно какое-то время, чтобы игроки притерлись друг к другу. Особенно это касается иностранцев. Поэтому к недочетам, которые пока есть в игре «Зенита», надо относиться с пониманием. Думаю, что уже к концу этого года будет показывать совершенно другой уровень баскетбола.

Кто выделяется из новичков? Эртель. Видно, что это игрок уровня Евролиги. Остальные ребята должны за ним тянуться. Радует, что у нас есть такой лидер. Томас ведет игру и берет ответственность на себя в критические моменты.

Его отстранение от сборной? Это цирк, который даже комментировать не хочется. Когда Томас играл на Евробаскете-2022 было понятно, что он уже одной ногой был в «Зените». От его услуг не отказались, потому что он был нужен. Сейчас же устраивается показуха, на которую не стоит обращать внимания. Не исключаю, что к Олимпиаде-2024, которая будет проходить в Париже, федерация передумает и Томас вернется в сборную», – сказал Мамедов.

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