НБА и профсоюз игроков пересмотрят правило тамперинга

НБА и профсоюз игроков планируют внести изменения в правило тамперинга, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны могут договориться об отмене наказания для команд, которые обсуждали с игроками потенциальный переход до официального открытия рынка свободных агентов.

Отмечается, что эта практика широко распространена, но ее трудно контролировать и практически невозможно искоренить.

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