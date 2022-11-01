НБА и профсоюз игроков пересмотрят правило тамперинга

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Пи Джей Такер Дэньюэл Хауз Джейлен Брансон Баскетбол

НБА и профсоюз игроков планируют внести изменения в правило тамперинга, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны могут договориться об отмене наказания для команд, которые обсуждали с игроками потенциальный переход до официального открытия рынка свободных агентов.

Отмечается, что эта практика широко распространена, но ее трудно контролировать и практически невозможно искоренить.

Недавно НБА лишила «Филадельфию» пиков второго раунда на драфтах 2023 и 2024 годов за нарушение правила тамперинга в сделках с Пи Джеем Такером и Дэньюэлом Хаузом.

Также лига продолжает расследование перехода разыгрывающего Джейлена Брансона в «Нью-Йорк».

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