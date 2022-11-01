Кайри Ирвинг поприветствовал болельщиков, которые пришли на игру в футболках с надписью «Боритесь с антисемитизмом»

в понедельник прервал серию из четырех поражений, обыграв «Индиану» (116:109) в «Барклайс центре».

В первом ряду была замечена группа молодых людей в кипах и футболках с надписью «Боритесь с антисемитизмом».

Как рассказал один из участников акции Майк Дьюб, Ирвинг поприветствовал группу во время тайм-аута, сказав, что по достоинству оценил их поступок.

Аарон Джангрейс, обладатель сезонного абонемента, который также был в группе молодых людей, считает, что Ирвинг заслуживает наказания за свои недавние действия.

«Они не должны держать у себя такого парня. Многие откажутся от их абонементов. Его следует как-то наказать», – заявил Джангрейс.

Звездный разыгрывающий «Нетс» недавно вызвал скандал, когда выложил твит со ссылкой на антисемитский фильм. Игрок продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который «напичкан антисемитскими клише».

Действия Ирвинга вызвали критику, баскетболист в итоге удалил сообщение.

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