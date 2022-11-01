НБА готовится продать право на стриминговую трансляцию матчей в сети.

Как сообщает Front Office Sports, лига рассчитывает выручить в этой сделке как минимум 1 миллиард долларов.

Ожидается, что эксклюзивный пакет привлечет крупнейших мировых стримеров Amazon и Apple. Торги на стриминговые права НБА, вероятно, начнутся с отметки 1 миллиард долларов за сезон.

Отмечается, что Amazon выразила серьезную заинтересованность в сотрудничестве с НБА.

В ходе предстоящих переговоров о долгосрочном телевизионном контракте НБА рассчитывает на общую сумму 50-75 миллиардов долларов. Текущая 9-летняя сделку на 24 миллиарда долларов с ESPN и Turner Sports была подписана в 2014 году и вступила в силу в 2016-м. Она истечет после сезона-24/25.

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