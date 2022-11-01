«Голден Стэйт» воспользовался опциями продления в контрактах Уайзмена, Куминги и Муди

Теги переходы Голден Стэйт НБА Джеймс Уайзмен Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

«Голден Стэйт» воспользовался опциями продления в контрактах центрового Джеймса Уайзмена (21 год, 213 см, четвертый сезон), форварда Джонатана Куминги (20 лет, 201 см, третий сезон) и защитника Мозеса Муди (20 лет, 196 см, третий сезон).

Дедлайн на принятие подобных решений в НБА был назначен на понедельник.

Опция Уайзмена рассчитана на 12,1 миллиона долларов, Куминги на 6 миллионов, Муди – на 3,9 миллиона.

Трио теперь связано контрактами с «Уорриорз» до конца сезона-23/24, но выбранный под 2-й номером на драфте-2020 центровой будет доступен для подписания нового соглашения следующим летом, а в 2024-м может стать ограниченно свободным агентом.

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