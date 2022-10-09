Мозес Муди – о Джордане Пуле: «Даже после того, что случилось, он продолжал тренироваться в течение двух часов»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди отметил профессионализм своего партнера по команде Джордана Пула, который сосредоточен на тренировках, несмотря на инцидент с Дрэймондом Грином.

«Он в порядке, все тот же Джей Пи. Даже после того, что случилось, он продолжал тренироваться в течение двух часов. Джей Пи остается самим собой и сохраняет ту же положительную энергию. Я не думаю, что он дрогнул.

Несмотря на то, через что он сейчас проходит и что происходит в СМИ, он продолжает работать каждый день и остается профессионалом», – сказал Муди.

В среду во время тренировки между Пулом и Грином произошла стычка, которая закончилась тем, что Грин ударил одноклубника кулаком по лицу.

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