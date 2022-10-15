«Уорриорз» продемонстрировали шикарное движение мяча в двух атаках подряд

Игроки провели две красивые атаки подряд во второй четверти предсезонного матча с (112:119).

«Уорриорз» в обоих случаях активно двигали мяч. Первую атаку точным броском из-за дуги завершил , вторая после перехвата привела к данку .

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