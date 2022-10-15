«Уорриорз» продемонстрировали шикарное движение мяча в двух атаках подряд
Игроки «Голден Стэйт» провели две красивые атаки подряд во второй четверти предсезонного матча с «Денвером» (112:119).
«Уорриорз» в обоих случаях активно двигали мяч. Первую атаку точным броском из-за дуги завершил Клэй Томпсон, вторая после перехвата привела к данку Джонатана Куминги.
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