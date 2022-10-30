Джордан Пул повредил голеностоп в игре с «Хорнетс», травма оказалась несерьезной

Защитник «Уорриорз» получил травму правого голеностопа на последней минуте овертайма матча с «Хорнетс» (113:120 ОТ).

Пул покинул площадку, хромая на правую ногу. Позже он заявил, что повреждение оказалось несерьезным.

По словам баскетболиста, он готов сыграть в воскресенье с «Детройтом», но окончательное решение примет тренерский штаб.

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