Дрэймонд Грин толкнул Лэндейла в сторону Джонсона, который совершал проход. Игрок «Санз» опасно упал на паркет
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в одном из эпизодов матча с «Санз» (105:134) попытался помешать проходу Кэмерона Джонсона.
Грин толкнул бигмена «Финикса» Джока Лэндейла в сторону Джонсона, который прорывался к кольцу вдоль лицевой линии.
Лэндейл и Джонсон столкнулись, когда форвард поднялся в воздух, что привело к болезненному падению игрока «Санз». Судьи зафиксировали нарушение у защитника «воинов» Джордана Пула, который коснулся левой руки Кэма.
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