Дрэймонд Грин толкнул Лэндейла в сторону Джонсона, который совершал проход. Игрок «Санз» опасно упал на паркет

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в одном из эпизодов матча с «Санз» (105:134) попытался помешать проходу .

Грин толкнул бигмена в сторону Джонсона, который прорывался к кольцу вдоль лицевой линии.

Лэндейл и Джонсон столкнулись, когда форвард поднялся в воздух, что привело к болезненному падению игрока «Санз». Судьи зафиксировали нарушение у защитника «воинов» , который коснулся левой руки Кэма.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа