Джордан Пул случайно оказался на коленях у болельщика из первого ряда

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Защитник «Уорриорз» Джордан Пул во время матча с «Кингз» (130:125) случайно оказался на коленях у болельщика из первого ряда.

Пул приземлился на мужчину в результате борьбы с Ришоном Холмсом. Он успел перекинуться с ним парой слов, а затем продолжил игру..

На счету Пула 24 очка и 4 передачи.

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