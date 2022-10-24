Защитник «Уорриорз» во время матча с «Кингз» (130:125) случайно оказался на коленях у болельщика из первого ряда.

Пул приземлился на мужчину в результате борьбы с . Он успел перекинуться с ним парой слов, а затем продолжил игру..

На счету Пула 24 очка и 4 передачи.

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