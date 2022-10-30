Кевин Дюрэнт: «Сыграли дерьмово, в раздевалке мрачное настроение. Но все еще можно изменить»

Звездный форвард «Нетс» подвел итоги матча с «Пэйсерс» (116:125).

У серия из четырех поражений подряд и результат 1-5 на старте сезона.

«Мы сыграли дерьмово сегодня. Извините за мой французский, но это неудачный вечер. Мы разозлены. Вообще, мы наслаждаемся баскетболом. Но понятно, что мы хотим побеждать, так что после поражений в раздевалке царит мрачное настроение. Но все еще можно изменить, все будет иначе, когда мы начнем нормально играть. А впереди еще много матчей», – заявил Кевин.

На счету Дюрэнта 26 очков (8 из 20 с игры), 5 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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