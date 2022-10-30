«Могу публиковать все, что захочу». Кайри Ирвинг устроил перепалку с журналистом из-за твита с упоминанием антисемитского фильма

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг во время пресс-конференции после матча с «Пэйсерс» (116:125) устроил перепалку с журналистом Ником Фриделлем из-за ранее опубликованного им твита с упоминанием антисемитского фильма.

Пост Ирвинга был воспринят как «продвижение» скандального фильма, баскетболист подвергся критике, однако не стал удалять твит.

В субботу Ирвинг написал, что является «омнистом», то есть признает и уважает все религии и их богов: «Ярлык «антисемит», который навешивают на меня, не отражает правду, в которой я живу каждый день».

Задавая вопрос о нашумевшем твите, Фриделль произнес слово «продвижение», что не понравилось Ирвингу. В итоге их диалог перешел в перепалку, Кайри так и не отступился от своей позиции.

«Не мог бы ты перестать называть это продвижением? Что я рекламирую? Да, я выложил это, ровно так же, как и ты выкладываешь, не так ли? Ты выкладываешь какие-то вещи, чтобы зарабатывать на жизнь, так? Отлично, давайте тогда двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Не надо выставлять меня бесчеловечным. Я другой человек. Я могу публиковать все, что захочу. Так что давайте закрывать эту тему и переходим к следующему вопросу.

Ну что же, мы получили видео, которым этот парень будет восхищаться. Есть еще вопросы?» – заявил Кайри.

Во встрече с «Индианой» на счету 30-летнего Ирвинга 35 очков и 6 результативных передач.

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