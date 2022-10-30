Бен Симмонс: «Черт, конечно я верю, что «Бруклин» может быть лучшей командой НБА»

Разыгрывающий «Нетс» считает, что у команды большой потенциал.

На пресс-конференции после поражения от «Пэйсерс» (116:125) Симмонс заявил, что может быть лучшей командой лиги.

«Само собой, я верю, что мы можем все исправить. Черт, конечно! Я верю, что «Бруклин» может быть лучшей командой НБА», – заявил Симмонс.

Симмонс также рассказал, что баскетболисты «Бруклина» провели закрытое собрание после субботнего поражения. По словам австралийца, встреча была «открытой и честной».

У звездных «Нетс» результат 1-5 на старте нового сезона.

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