Новичок Матурин набрал рекордные для себя 32 очка, «Индиана» обыграла «Бруклин»

Новичок «Пэйсерс» стал одним из главных героев матча с «Нетс» (125:116).

Матурин в седьмом для себя матче НБА набрал рекордные в карьере 32 очка со скамейки, реализовав 8 из 16 с игры. На его счету также 5 подборов и 2 передачи.

забросила рекордные в истории клуба 23 3-очковых (предыдущий рекорд – 21), 6 из них на счету Матурина (6 из 9).

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