Пользователь реддита сразу после новости об отчислении Примо написал, что тот разделся перед горничной в отеле Миннеаполиса

Инсайдер Шэмс Чарания в субботу написал о том, что «Сперс» отчислили защитника .

Комментируя новость в реддите, пользователь Affectionate-Neat308 написал, что Примо совершил странный поступок в гостинице Миннеаполиса, где «Сан-Антонио» недавно проводил два матча регулярки.

«Никто в это не поверит, но человек, который работает в «Four Seasons» в Миннеаполисе рассказал мне, что Примо вроде как разделся перед горничной 🤷‍♀️», – написал пользователь.

Affectionate-Neat308 также написал, что 19-летнего баскетболиста после этого выгнали из отеля.

12-й номер драфта-21 позже в официальном заявлении проинформировал, что ему необходимо «сосредоточиться на восстановлении психического здоровья».

В воскресенье инсайдеры ESPN сообщили о том, что талантливого игрока неоднократно видели демонстрирующим себя голым перед посторонними женщинами.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой