Кайри Ирвинг: «Я омнист. Ярлык «антисемит», который навешивают на меня, не отражает правду»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг объяснил свое решение продвигать антисемитский фильм и книгу в своих социальных сетях.

«Я омнист. Я не хотел проявить неуважение к чьим-либо религиозным убеждениям. Ярлык «антисемит», который навешивают на меня, не отражает правду, в которой я живу каждый день. Я принимаю все слои общества и религии, хочу учиться у них», – написал Ирвинг в твиттере.

Ирвинг продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который, как отмечает в своем материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». В четверг 30-летний баскетболист опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon.

Действия Ирвинга вызвали неоднозначную реакцию общественности. «Нетс» публично осудили своего игрока.

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