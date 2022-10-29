Защитник Джошуа Примо выступил с официальным заявлением после неожиданного отчисления из .

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-21 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс».

«Понимаю, что вы все удивлены сегодняшней новостью. Мне нужна была помощь, чтобы справиться со старой психотравмой, которую я перенес, и теперь воспользуюсь этим временем, чтобы более полно сосредоточиться на восстановлении моего психического здоровья. Надеюсь, у меня будет возможность обсудить эти вопросы в будущем, возможно, я смог бы помочь другим людям, которые пострадали подобным образом. В данный же момент мне необходима приватность», – говорится в заявлении 19-летнего баскетболиста.

«Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе это решение послужит интересам как организации, так и Джошуа», – отмечается в заявлении генерального директора «Сперс» .

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год