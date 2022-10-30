«Сперс» избавились от Примо, так как тот был замечен в эксгибиционизме

Инсайдеры ESPN выяснили причину, по которой отчислил 19-летнего защитника . По их сведениям, игрока неоднократно видели демонстрирующим себя голым перед посторонними женщинами.

Новость об отчислении Примо стала неожиданной для всей лиги. «Сперс» лишь недавно воспользовались опцией в контракте Примо и продлили с ним соглашение до конца сезона-23/24. Клуб не стал давать никаких разъяснений, а сам игрок заявил, что «ему необходима помощь, чтобы справиться с психологической травмой и сосредоточиться на психологическом здоровье».

Примо считался одним из самых перспективных молодых игроков в составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.

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