Владелец «Бруклина» Джо Цай в пятницу выступил с заявлением, в котором осудил решение звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга продвигать антисемитский фильм и книгу в своих социальных сетях.

Ирвинг продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который, как отмечает в своем материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише».

Фильм был снят афроамериканцем Рональдом Далтоном-младшим в 2018 году и основан на его одноименной книге 2015 года. В описании к фильму говорится, что он «раскрывает истинную личность детей Израиля», еще одно описание гласит: «С тех пор, как европейские и арабские работорговцы ступили в Африку, чернокожим лгали об их происхождении». Книга и фильм продвигают идеи экстремальных фракций черных евреев-израильтян, которые имеют долгую историю женоненавистничества, гомофобии, ксенофобии, исламофобии и особенно антисемитизма.

Движение черных евреев-израильтян (также называемых евреями-израильтянами, черными евреями, черными израильтянами и афро-евреями – Sports.ru) довольно широкое и включает организации, которые (согласно Антидиффамационной лиге; американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму – прим. Sports.ru) «действуют практически автономно». Движение объединяется вокруг представления о том, что чернокожие являются настоящими потомками древних израильтян, а более радикальные группировки утверждают, что чернокожих «лишили их идентичности как «богоизбранного народа».

Данные экстремистские секты часто повторяют «классические» антисемитские клише, например, утверждают, что европейские евреи (часто называемые «синагогой Сатаны») обладают чрезмерным контролем над обществом, особенно в таких отраслях, как банковское дело и СМИ. Они также выдвинули антисемитские заявления о том, что евреи несут ответственность за рабство и «женоподобность чернокожих мужчин».

В фильме утверждается, что «многие известные высокопоставленные евреи признались в поклонении Сатане или Люциферу».

Что касается Ирвинга, то он публиковал идеи, которые соответствуют мышлению черных евреев еще в марте 2021 года. Как пишет Rolling Stone, они не были откровенно антисемитскими, в большей степени основываясь на представлении, что черные люди являются настоящими потомками израильтян. «Перестаньте играть с историей. Перестаньте лгать народам Европы и Америки. Перестаньте кормить чушью невинных детей Божьих. Первобытные люди возвращаются, и на этот раз Бог появится в каждом уголке Земли».