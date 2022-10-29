Владелец Джо Цай в пятницу выступил с заявлением, в котором осудил решение звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга продвигать антисемитский фильм и книгу в своих социальных сетях.

«Я разочарован тем, что Кайри поддерживает фильм, основанный на книге, полной антисемитской дезинформации. Я хочу поговорить с ним и убедиться, что он понимает – это пагубно для всех нас. Когда ты верующий человек, неправильно поощрять ненависть на основе расы, этнической принадлежности или религии», – написал Цай в твиттере.

Ирвинг продвигал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который, как отмечает в своем материале журнал Rplling Stone, «напичкан антисемитскими клише».

В четверг 30-летний Кайри опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Картина, выпущенная в 2018 году, основана на одноименной книге 2015 года.

«Нет» решительно осуждают и не терпят пропаганды любых форм разжигания ненависти. Мы считаем, что в таких ситуациях нашим первым действием должен быть открытый и честный диалог. Мы благодарим тех, в том числе ADL (Антидиффамационная лига, американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму – прим. Sports.ru), кто поддерживал нас все это время», – говорится в заявлении «Бруклина», которое было выпущено в пятницу.

Ирвинг пока не высказывался о своем решении продвигать книгу и фильм. В субботу «Нетс» предстоит встреча регулярного чемпионата с «Пэйсерс».

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