Игроки «Нетс» провели собрание после поражения от «Пэйсерс»

Баскетболисты «Нетс» провели закрытое собрание после поражения от «Пэйсерс» (116:125), которое стало для команды четвертым подряд.

В обсуждении участвовали только баскетболисты. Об этом рассказал .

По словам австралийца, встреча была «открытой и честной».

У звездных «Нетс» результат 1-5 на старте нового сезона.

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