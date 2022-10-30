Главный тренер раскритиковал команду после домашнего матча с «Индианой» (116:125).

У «Нетс» серия из четырех поражений подряд и результат 1-5 на старте сезона.

«Это была катастрофа. Вообще не увидел у команды воли и желания.

Мы должны задуматься, заглянуть поглубже внутрь самих себя и попытаться понять, к чему стремимся, чего хотим достичь? Готовы ли мы сдаться и отступить, потому что на данном этапе все дается непросто? Или будем держаться заданного курса и начнем уже что-то выстраивать?» – заявил Нэш.

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