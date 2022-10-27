Главный тренер в среду заработал первое удаление в тренерской карьере.

Нэш по ходу матча с выражал недовольство судейством. В третьей четверти ему особенно не понравился эпизод, когда Яннис Адетокумбо слегка толкнул рукой Патти Миллса, но избежал фола.

Канадский специалист в итоге получил два технических замечания, его команда на тот момент вела «+4». Встреча завершилась победой «Бакс» 110:99.

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