Джейсон Тейтум – об удалении Нэша: «Судьи раздают технари налево и направо»
Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум выразил мнение, что судьи в последнее время стали слишком часто выписывать игрокам и тренерам технические замечания.
Тейтум отреагировал на удаление главного тренера «Нетс» Стива Нэша во время матча с «Бакс» за два технических.
«Судьи в наши дни раздают технари налево и направо», – написал Тейтум.
Нэш в третьей четверти игры с «Милуоки» (99:110) заработал первое удаление в тренерской карьере. Он был недоволен судейством.
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