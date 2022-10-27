Форвард «Селтикс» выразил мнение, что судьи в последнее время стали слишком часто выписывать игрокам и тренерам технические замечания.

Тейтум отреагировал на удаление главного тренера «Нетс» во время матча с «Бакс» за два технических.

«Судьи в наши дни раздают технари налево и направо», – написал Тейтум.

Нэш в третьей четверти игры с «Милуоки» (99:110) заработал первое удаление в тренерской карьере. Он был недоволен судейством.

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