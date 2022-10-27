Брэндон Ингрэм пропустит еще как минимум три матча из-за сотрясения

Теги травмы Клипперс Лейкерс Новый Орлеан Финикс НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм не полетит с командой в выездной тур по западному побережью и пропустит еще как минимум три матча.

Ингрэм уже пропустил один матч из-за сотрясения мозга, которое он получил во время воскресной встречи с «Ютой» (121:122 ОТ).

Форвард не сыграл против «Далласа» (113:111) и пропустит матчи против «Финикса», «Клипперс» и «Лейкерс».

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