Брэндон Ингрэм пропустит еще как минимум три матча из-за сотрясения

Форвард «Нового Орлеана» не полетит с командой в выездной тур по западному побережью и пропустит еще как минимум три матча.

Ингрэм уже пропустил один матч из-за сотрясения мозга, которое он получил во время воскресной встречи с «Ютой» (121:122 ОТ).

Форвард не сыграл против «Далласа» (113:111) и пропустит матчи против , и .

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