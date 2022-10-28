Эдриан Воджнаровски: «Зайон Уильямсон, скорее всего, не вернется до воскресенья»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, возвращение форварда «Нового Орлеана» в строй, скорее всего, состоится не раньше воскресенья.

Уильямсон получил ушиб бедра, неудачно упав на паркет после блок-шота Джордана Кларксона в четвертой четверти воскресной встречи с «Джаз».

Официально участие Зайона в сегодняшнем матче против находится под вопросом, решение будет принято перед началом игры. Но как сообщает Воджнаровски, наиболее вероятно, что форвард вернется в воскресенье в гостевом матче с .

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