Эдриан Воджнаровски: «Зайон Уильямсон, скорее всего, не вернется до воскресенья»

Теги травмы Клипперс Новый Орлеан Финикс НБА Эдриан Воджнаровски Зайон Уильямсон Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, возвращение форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона в строй, скорее всего, состоится не раньше воскресенья.

Уильямсон получил ушиб бедра, неудачно упав на паркет после блок-шота Джордана Кларксона в четвертой четверти воскресной встречи с «Джаз».

Официально участие Зайона в сегодняшнем матче против «Финикса» находится под вопросом, решение будет принято перед началом игры. Но как сообщает Воджнаровски, наиболее вероятно, что форвард вернется в воскресенье в гостевом матче с «Клипперс».

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