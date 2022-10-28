«Если Леброн будет спасать положение сейчас, то куда он приведет «Лейкерс» в конце сезона?» Винс Картер раскритиковал Энтони Дэвиса
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Винс Картер раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за то, что тот не берет на себя роль лидера команды.
«Я думаю, что выступление «Лейкерс» больше зависит от Энтони Дэвиса, чем от Леброна Джеймса.
Они ожидают, что Леброн снова спасет положение. Но если он будет спасать положение сейчас, то куда он приведет их в конце сезона?» – сказал Картер.
«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен
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