«Если Леброн будет спасать положение сейчас, то куда он приведет «Лейкерс» в конце сезона?» Винс Картер раскритиковал Энтони Дэвиса

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Винс Картер раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за то, что тот не берет на себя роль лидера команды.

«Я думаю, что выступление «Лейкерс» больше зависит от , чем от .

Они ожидают, что Леброн снова спасет положение. Но если он будет спасать положение сейчас, то куда он приведет их в конце сезона?» – сказал Картер.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен