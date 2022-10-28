Звездный форвард признался, что перестал поддерживать клуб из-за негативного отношения руководства клуба к преклонению колена во время гимна США.

«Мне пришлось отказаться от «ковбоев». Просто много всего происходило, когда ребята преклоняли колено, говорили о свободе слова и делали все это в очень мирной манере. Многие люди в их фронт-офисе и в организации в целом говорили: «Если вы сделаете это у нас, вы больше не будете играть за клуб». Не уверен, что уместно говорить такое.

Я по-прежнему люблю игроков в команде. Но теперь я полностью за «Браунс», – заявил 37-летний Джеймс.

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