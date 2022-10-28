Джордж Карл: «Денвер» должен выменять Леброна Джеймса сегодня же»

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Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл считает, что «Наггетс» следует объединить центрового Николу Йокичу и звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Денвер» должен выменять Леброна Джеймса сегодня же», – написал 71-летний специалист на своей странице в Twitter.

«Наггетс» ранее уже пытались заполучить Леброна. В 2018 году они хотели сделать ему предложение, но он договорился о подписании контракта с «Лейкерс».

По правилам коллективного соглашения, из-за максимального продления контракта прошлым летом Джеймс будет доступен для обмена только после окончания сезона.

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