Джордж Карл: «Денвер» должен выменять Леброна Джеймса сегодня же»

Бывший главный тренер «Денвера» считает, что «Наггетс» следует объединить центрового и звездного форварда «Лейкерс» .

должен выменять Леброна Джеймса сегодня же», – написал 71-летний специалист на своей странице в Twitter.

«Наггетс» ранее уже пытались заполучить Леброна. В 2018 году они хотели сделать ему предложение, но он договорился о подписании контракта с «Лейкерс».

По правилам коллективного соглашения, из-за максимального продления контракта прошлым летом Джеймс будет доступен для обмена только после окончания сезона.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен