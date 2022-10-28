Лука Дончич обошел Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов с 30+ очками

Разыгрывающий оформил 22-й трипл-дабл с 30+ очками в своей карьере и обошел по этому показателю легендарного центрового Уилта Чемберлена (21).

Словенец поднялся на пятое место в истории лиги и уступает только (35), (37), (48) и Оскару Робертсону (106).

Во вчерашнем выездном матче против «Бруклина» (129:125 ОТ) Дончич набрал 41 очко, 11 подборов и 14 передач.

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