Лука Дончич обошел Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов с 30+ очками
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич оформил 22-й трипл-дабл с 30+ очками в своей карьере и обошел по этому показателю легендарного центрового Уилта Чемберлена (21).
Словенец поднялся на пятое место в истории лиги и уступает только Джеймсу Хардену (35), Леброну Джеймсу (37), Расселлу Уэстбруку (48) и Оскару Робертсону (106).
Во вчерашнем выездном матче против «Бруклина» (129:125 ОТ) Дончич набрал 41 очко, 11 подборов и 14 передач.
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