«Они могут начать сезон с 0-11». Стивен Эй Смит советует «Лейкерс» обменять Леброна Джеймса

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит советует владелице «Лейкерс» Джинни Басс обменять суперзвезду команды .

«Я говорил обменять Леброна Джеймса не потому, что это вина Леброна Джеймса. Я имел в виду, что это единственный ценный актив, который у вас есть. Вам придется это сделать. «Лейкерс» просто недостаточно хороши.

Я повторю, это не критика в адрес Леброна. Леброн есть Леброн. Леброн может перейти в любую команду и выиграть чемпионат. Я хочу сказать вам следующее: Джинни Басс, тем более, что вы, вероятно, уже подумываете о продаже команды, «Лейкерс» быстро скатываются в никуда. Они могут начать сезон с 0-11», – заявил Смит.

По правилам коллективного соглашения, из-за максимального продления контракта прошлым летом Джеймс будет доступен для обмена только после окончания сезона.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен