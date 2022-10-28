«Они могут начать сезон с 0-11». Стивен Эй Смит советует «Лейкерс» обменять Леброна Джеймса
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит советует владелице «Лейкерс» Джинни Басс обменять суперзвезду команды Леброна Джеймса.
«Я говорил обменять Леброна Джеймса не потому, что это вина Леброна Джеймса. Я имел в виду, что это единственный ценный актив, который у вас есть. Вам придется это сделать. «Лейкерс» просто недостаточно хороши.
Я повторю, это не критика в адрес Леброна. Леброн есть Леброн. Леброн может перейти в любую команду и выиграть чемпионат. Я хочу сказать вам следующее: Джинни Басс, тем более, что вы, вероятно, уже подумываете о продаже команды, «Лейкерс» быстро скатываются в никуда. Они могут начать сезон с 0-11», – заявил Смит.
По правилам коллективного соглашения, из-за максимального продления контракта прошлым летом Джеймс будет доступен для обмена только после окончания сезона.
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