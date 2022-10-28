Стефен Карри продал дом в Области залива Сан-Франциско

Разыгрывающий и его супруга Аиша Карри продали дом в Редвуд-Сити по цене, превышающей цену, которую они заплатили менее двух лет назад, сообщает The Mercury News.

Согласно документам, поданным 26 октября в регистратуру округа Сан-Матео, действуя через трасты, Стеф и Аиша Карри продали дом за 2,6 миллиона долларов. Покупателем стала группа, возглавляемая Майклом Тексидо, управляющим директором банка First Republic Bank.

В феврале 2021 года два траста, Ayesha Curry Trust и WSC & AC Trust, заплатили за дом 2,4 миллиона долларов.

Дом имеет общую площадь 150 квадратных метров и занимает участок общей площадью 650 квадратных метров. Согласно Redfin, в доме есть три спальни и две ванные комнаты.

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