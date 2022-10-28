Джейсон Тейтум исключил из своего рациона жареные продукты

Лидер «Селтикс» рассказал о том, что исключил из своего рациона жареные продукты.

«Стараюсь быть в оптимальной форме, избавиться от жира. Это пришло вместе с опытом финальной серии, когда я очень устал. Питаюсь стабильно, три раза в день. Исключил из своего рациона жареные продукты. В первую очередь стараюсь избегать картофеля фри и жареной курицы Popeyes.

Сложно ли было? Да нет, то, что позволяет играть лучше, принимается мной на ура», – сказал Тейтум.

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