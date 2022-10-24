Джейсон Тейтум и Дэмиан Лиллард – лучшие игроки первой недели сезона
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками первой недели сезона НБА-2022/23 в Восточной и Западной конференциях соответственно.
«Селтикс» и «Блэйзерс» начали сезон с трех побед в трех матчах.
Показатели Тейтума на первой неделе составили 34,7 очка и 8,3 подбора в среднем за матч при 58,7 процента с игры.
Лиллард набирал 34,0 очка, делал 5,3 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.
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