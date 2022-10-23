Джейсон Тейтум – о награде MVP: «Беспокоюсь только о том, чтобы вернуться в финал и взять титул»

Форвард рассказал о своем отношении к награде Самому ценному игроку НБА.

«Если честно, это всегда было моей целью. С самого детства я хотел не просто попасть в НБА. Я хотел стать чемпионом, завоевать все эти награды. Очевидно, MVP находится на вершине этого списка.

Я говорил это миллион раз и повторю еще миллион раз. Я беспокоюсь только о том, чтобы вернуться в финал и взять титул. Эти вещи взаимосвязаны, верно? Если мы выиграем чемпионство и будем одной из лучших команд, это означает, что я, вероятно, играю на высоком уровне.

Так же, как и остальные парни в нашей команде. Индивидуальные награды придут, как это было в прошлом сезоне. Так что не обязательно думать о MVP, нужно просто бороться и показывать свой максимум», – заявил Тейтум.

Лидер «Селтикс» установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в первых трех матчах сезона (104 очка).

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

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