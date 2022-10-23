Джейсон Тейтум установил рекорд «Бостона» по количеству очков в первых трех матчах сезона

Форвард набрал 40 очков в субботнем победном матче против (126:120).

Таким образом, Тейтум установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в первых трех матчах сезона – 104. Рекорд принадлежал , который набрал 96 очков за три матча на старте сезона-1984/85.

В сегодняшней гостевой встрече с «Мэджик» Тейтум реализовал 14 из 21 с игры, а также сделал 8 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 2 блок-шота.

Тейтум также отметился 35 очками в матче открытия сезона против «Филадельфии» (126:117) и 29 очками во второй игре сезона против «Майами» (111:104).

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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