Джейсон Тейтум установил рекорд «Бостона» по количеству очков в первых трех матчах сезона
Форвард «Бостона» Джейсона Тейтум набрал 40 очков в субботнем победном матче против «Орландо» (126:120).
Таким образом, Тейтум установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в первых трех матчах сезона – 104. Рекорд принадлежал Лэрри Берду, который набрал 96 очков за три матча на старте сезона-1984/85.
В сегодняшней гостевой встрече с «Мэджик» Тейтум реализовал 14 из 21 с игры, а также сделал 8 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 2 блок-шота.
Тейтум также отметился 35 очками в матче открытия сезона против «Филадельфии» (126:117) и 29 очками во второй игре сезона против «Майами» (111:104).
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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