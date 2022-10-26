Клэй Томпсон: «Я бы предпочел, чтобы пик формы пришелся на плей-офф, а не на начало ноября или январь»

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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что его расстраивает ограничение игрового времени на старте сезона, но он должен проявить терпение и довериться тренерам.

«Я ужасный перфекционист, я хочу быть великолепен прямо сейчас. Но я должен понимать, что сезон долгий. Я бы предпочел, чтобы пик формы пришелся на плей-офф, а не на начало ноября или январь.

Я буду просто выходить на площадку, выкладываться и приносить пользу на обеих сторонах площадки. Я знаю, что результативные матчи придут, если я просто буду следовать курсу, сохранять терпение и доверять нашим тренерам. В прошлом сезоне я использовал тот же подход, и это привело к чемпионству», – сказал Томпсон.

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