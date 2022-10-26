Монти Уильямс – о напряженности в матче с «Уорриорз»: «Обе команды хотели победить, в этом не было ничего личного»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Монти Уильямс Клэй Томпсон Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс высказал свое мнение по поводу напряженного характера матча с «Уорриорз» (134:105).

Только в третьей четверти обе команды в сумме получили семь технических, Клэй Томпсон был удален с площадки.

«Обе команды хотели победить, в этом не было ничего личного. Мы уважаем «Уорриорз», они чемпионы. Они лучшие, просто так их не обыграть.

Эмоции шли в основном от того, что обе команды не любят проигрывать. Мы не воспринимаем случившееся как что-то личное. Всякое бывает. Надо концентрироваться на борьбе и стараться выиграть матч», – заявил Уильямс.

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