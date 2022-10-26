Стив Керр: «Клэй расстроен тем, что пока не может проводить на площадке больше времени»

Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что атакующий защитник команды недоволен ограничением своего игрового времени на старте сезона.

«Клэй расстроен тем, что пока не может проводить на площадке больше времени.

Он хотел бы увеличить игровое время, но реальность такова, что когда ты становишься немного старше и получаешь какие-то травмы, ты должен быть немного терпеливее.

Нужно контролировать ситуацию в течение всего сезона, нужно быть осторожным. Мы не хотим шутить с этим.

Итак, его игровое время останется прежним, и он будет расстраиваться, потому что это Клэй, но с ним все будет в порядке», – сказал Керр.

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