Брайан Уиндхорст – о пассивности Симмонса: «Он не боится бросков и промахов, но боится вставать на линию»

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Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст привел мнение скаутов НБА, которые наблюдают за игроком «Нетс» Беном Симмонсом.

Симмонса часто критикуют за то, что ему не хватает агрессии в завершающей стадии атаки.

«Скауты, которых направили внимательно следить за Беном Симмонсом – а таких было много на старте сезона – считают, что причина, по которой Бен не проявляет агрессии, не в том, что он боится промазать. Гораздо больше он опасается того, что на нем сфолят и ему придется бросать штрафные.

Симмонс в первых матчах успел несколько раз досрочно закончить игру с перебором фолом. Скауты обратили внимание, что в таких ситуациях он выглядит так, будто с его плеч сняли нагрузку. Он испытывает облегчение», – рассказал Уиндхорст.

Симмонс в нынешнем сезоне исполнил 10 штрафных, реализовав 4 из них.

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