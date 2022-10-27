Разыгрывающий «Нетс» после матча с «Бакс» (99:110) ответил на вопрос журналиста по поводу выступления .

«Ребят, вы постоянно задаете мне эти вопросы про Бена на пресс-конференциях. Слушайте, он пропустил два года. Дайте ему чертов шанс. Мы поддерживаем Бена, мы на его стороне. Надо просто оставаться на его стороне. Мы подбадриваем его, стараемся зарядить позитивом, дайте ему просто играть в баскетбол.

В баскетболе выигрывает и проигрывает вся команда, дело не в Симмонсе. Это не индивидуальный вид спорта. Бен – часть команды, от него не требуется быть супергероем», – заявил Кайри.

Симмонс в среду набрал 4 очка (2 из 7 с игры), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 34 минуты.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!