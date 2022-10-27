Кайри Ирвинг: «Мы поддерживаем Бена Симмонса. Дайте ему играть, дайте ему чертов шанс»
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг после матча с «Бакс» (99:110) ответил на вопрос журналиста по поводу выступления Бена Симмонса.
«Ребят, вы постоянно задаете мне эти вопросы про Бена на пресс-конференциях. Слушайте, он пропустил два года. Дайте ему чертов шанс. Мы поддерживаем Бена, мы на его стороне. Надо просто оставаться на его стороне. Мы подбадриваем его, стараемся зарядить позитивом, дайте ему просто играть в баскетбол.
В баскетболе выигрывает и проигрывает вся команда, дело не в Симмонсе. Это не индивидуальный вид спорта. Бен – часть команды, от него не требуется быть супергероем», – заявил Кайри.
Симмонс в среду набрал 4 очка (2 из 7 с игры), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 34 минуты.
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