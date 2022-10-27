«Бросай, Бен!» Кайри призвал Симмонса атаковать кольцо из удобной позиции
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг удивился, когда его одноклубник Бен Симмонс во время матча с «Бакс» (99:110) не стал атаковать кольцо из удобной позиции.
«Бросай, Бен!» – прокричал Ирвинг.
Симмонс подхватил мяч в трехсекундной после прохода Ирвинга, но тут же повернулся спиной к кольцу и сделал передачу на Кевина Дюрэнта.
Австралийца часто критикуют за отсутствие поставленного броска и нежелание завершать атаки.
Симмонс в среду набрал 4 очка (2 из 7 с игры), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 34 минуты.
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