«Бросай, Бен!» Кайри призвал Симмонса атаковать кольцо из удобной позиции

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Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг удивился, когда его одноклубник Бен Симмонс во время матча с «Бакс» (99:110) не стал атаковать кольцо из удобной позиции.

«Бросай, Бен!» – прокричал Ирвинг.

Симмонс подхватил мяч в трехсекундной после прохода Ирвинга, но тут же повернулся спиной к кольцу и сделал передачу на Кевина Дюрэнта.

Австралийца часто критикуют за отсутствие поставленного броска и нежелание завершать атаки.

Симмонс в среду набрал 4 очка (2 из 7 с игры), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 34 минуты.

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