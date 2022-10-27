Яннис показал жест «слишком маленький» после попадания через Симмонса

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Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо показал уничижительный жест в адрес игрока «Нетс» Бена Симмонса по ходу матча между командами в среду.

Адетокумбо продавил Симмонса в трехсекундной и набрал 2 очка. Возвращаясь в защиту, он продемонстрировал жест «слишком маленький».

На счету грека 43 очка, 14 подборов и 5 передач, «Милуоки» победил 110:99.

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