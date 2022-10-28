Разыгрывающий «Нетс» допустил курьезный промах во время матча с «Мэверикс» (125:129 ОТ).

В первой четверти Симмонс ворвался в трехсекундную после передачи Кевина Дюрэнта, но время исполнения лэй-апа из-под кольца не попал даже в дужку кольца.

На счету австралийца 7 очков (3 из 7 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата за 37 минут. стартовал с 1-4.

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