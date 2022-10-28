У Бена Симмонса получился эирбол, когда он исполнял лэй-ап из-под кольца
Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс допустил курьезный промах во время матча с «Мэверикс» (125:129 ОТ).
В первой четверти Симмонс ворвался в трехсекундную после передачи Кевина Дюрэнта, но время исполнения лэй-апа из-под кольца не попал даже в дужку кольца.
На счету австралийца 7 очков (3 из 7 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата за 37 минут. «Бруклин» стартовал с 1-4.
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