Разыгрывающий спровоцировал игрока на 6-й фол и удаление.

На последних минутах встречи между командами Морэнт при «+6» издевательски тянул с активацией счетчика 24 секунд после ввода мяча из-за лицевой линии. Имевший 5 фолов Симмонс в итоге бросился на соперника и получил персональное замечание за легкий контакт.

Симмонс прокомментировал эпизод и выразил мнение, что судья допустил ошибку.

«Это не фол. Судья ошибся, когда свистнул. Очень обидно, но все, что мне оставалось – поддерживать ребят со скамейки.

О черт, это большое разочарование. Не было там ничего. Полный бред. Обиднее всего, что шла концовка, четвертая четверть, и мы говорим про матч НБА, который насыщен контактной борьбой. Была равная игра. Это НБА. Не колледж. Не школа. Кого-то бьют, у кого-то порой идет кровь. Это баскетбол», – заявил Симмонс.

В трех матчах нового сезона на счету Симмонса в сумме 17 очков и 14 фолов. Он удался в двух встречах.

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