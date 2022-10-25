Бен Симмонс – о 6-м фоле: «Там не было нарушения, это контактная борьба в матче НБА. Полный бред»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт спровоцировал игрока «Бруклина» Бена Симмонса на 6-й фол и удаление.
На последних минутах встречи между командами Морэнт при «+6» издевательски тянул с активацией счетчика 24 секунд после ввода мяча из-за лицевой линии. Имевший 5 фолов Симмонс в итоге бросился на соперника и получил персональное замечание за легкий контакт.
Симмонс прокомментировал эпизод и выразил мнение, что судья допустил ошибку.
«Это не фол. Судья ошибся, когда свистнул. Очень обидно, но все, что мне оставалось – поддерживать ребят со скамейки.
О черт, это большое разочарование. Не было там ничего. Полный бред. Обиднее всего, что шла концовка, четвертая четверть, и мы говорим про матч НБА, который насыщен контактной борьбой. Была равная игра. Это НБА. Не колледж. Не школа. Кого-то бьют, у кого-то порой идет кровь. Это баскетбол», – заявил Симмонс.
В трех матчах нового сезона на счету Симмонса в сумме 17 очков и 14 фолов. Он удался в двух встречах.
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