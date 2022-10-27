Форвард «Бакс» помог команде одержать победу в домашней встрече с «Нетс» (110:99).

Адетокумбо записал на свой счет 43 очка, 14 подборов и 5 передач. В его активе также 1 перехват и 3 блок-шота при 7 потерях.

За 38 минут грек реализовал 16 из 25 с игры и 10 из 14 с линии.

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