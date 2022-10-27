Дэмиан Лиллард не смог доиграть матч с «Майами» из-за проблем с икроножной мышцей

Лидер «Портленда» не смог доиграть матч с (98:119) в среду из-за травмы.

Лиллард дернул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. «Блэйзерс» пока не сообщали подробностей травмы и не называли возможную дату возвращения.

Лиллард набирал 30 и более очков в трех из первых четырех матчей на старте чемпионата. В среду на его счету 22 очка.

Клуб из Орегона потерпел первое поражение в сезоне (4-1).

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