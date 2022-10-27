Дэмиан Лиллард не смог доиграть матч с «Майами» из-за проблем с икроножной мышцей

Теги травмы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард не смог доиграть матч с «Майами» (98:119) в среду из-за травмы.

Лиллард дернул икроножную мышцу правой ноги за пять минут до завершения третьей четверти и сразу же отправился в раздевалку. «Блэйзерс» пока не сообщали подробностей травмы и не называли возможную дату возвращения.

Лиллард набирал 30 и более очков в трех из первых четырех матчей «Портленда» на старте чемпионата. В среду на его счету 22 очка. 

Клуб из Орегона потерпел первое поражение в сезоне (4-1).

Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!

Контракты и платежные ведомости НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные